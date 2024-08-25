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THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri

THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle THY bugün yapacağı iki seferi iptal etti. THY'nin ardından Pegasus Havayolları da güvenlik sebebiyle bugünkü Beyrut seferlerini iptal etti.

Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından İsrail de Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava sahasında yaşanan gerilim nedeniyle THY ve AJet, Beyrut seferlerini iptal etti.

Buna göre THY, TK-824 İstanbul-Beyrut, TK-824 Beyrut İstanbul ile TK-826 İstanbul-Beyrut, TK-827 Beyrut-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

THY’den sonra Pegasus Havayolları da Beyrut’a yapacağı seferleri iptal etti.

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Etiketler İsrail lübnan beyrut
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