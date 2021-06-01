THY'den 1 Haziran ve sonrası uçuşlarla ilgili açıklama

THY, 1 Haziran itibariyle yapılacak olan uçuşlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama "Türkiye içinde yapılacak uçuşlarda HES kodu alınması zorunludur. Yabancı yolcularımız için Hes Kodu zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verildi.

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda Türkiye'de 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme aşamasına geçildi. Türk Hava Yolları (THY) bu süre kapsamındaki uçuşlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Covid 19 küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince Türkiye’ye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona ermiştir.

2) Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

3)İlk iki maddede yer almayan ülkelerden Türkiye’ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

Bu ülkelerden Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

4)Birinci maddede belirtilen ülkelerden gelenler hariç olmak üzere Türkiye’ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.

Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVID­19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır.

Bu bilgilerin yanı sıra;

Yurt dışı seferlerimizle seyahat ederek Türkiye saati ile 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımızın (aktarma yapacak yolcular ve 6 yaşın altındaki yolcular hariç) uçuşları öncesi son 72 saat içerisinde bu sayfa üzerinden erişebilecekleri Türkiye’ye Giriş Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.

Doldurulan forma ait kağıt çıktı veya doldurulmuş formun mobil görüntüsü uçuş öncesinde istasyonlarda kontrol edilecektir. Havalimanları ve uçuşlarda tüm yolcularımızın maske takması gerekmektedir. Yolcularımız Türkiye varışlı uçuşlarında “yolcu bilgi formu” dolduracaktır.

Havalimanlarımızda ateş ölçümü; Kanada, Singapur, Guanzo seferleri ve kısa bağlantı süresi nedeniyle hot connection noktalarını (90 dakika ve altı bağlantısı bulunan transfer yolcuların kullandıkları noktalar) kullanan yolcular için devam edecek olup, diğer destinasyonlar için kaldırılmıştır.

Türkiye içinde yapılacak uçuşlarda HES kodu alınması zorunludur. Yabancı yolcularımız için HES Kodu zorunluluğu yoktur.