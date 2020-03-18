THY'den açıklama: ''Belki ücretsiz izin olabilir ama...''

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçuculara yönelik yaptığı bir konuşmada 'İşten çıkarma olmayacak. Belki ücretsiz izin olabilir ama o da geçici bir süre' dedi.

Airporthaber'in Aycı'nın uçuculara yaptığı konuşmada; 'Hepiniz özveriyle çalışıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. İşten çıkarma olmayacak ancak dönüşümlü olarak ücretsiz izin olabilir. Bir kaç ay sabredin şirketimiz bunların üstesinden gelecektir' ifadelerini kullandı.

İşten çıkarma olmayacak olması uçucular tarafından sevinçle karşılanırken, ücretsiz izin planlamasının da bir kaç güne duyurulması planlanıyor.