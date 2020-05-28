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  3. 28 Mayıs 2020 17:56

THY'den boş koltuk uygulamasına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabından uçaklarda uygulanacak boş koltuk uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

THY'den boş koltuk uygulamasına ilişkin açıklama
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Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebeplerle henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır. Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa  Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC, ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."

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