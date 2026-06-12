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THY'den Dünya Kupası sürprizi

THY'den Dünya Kupası sürprizi
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Türk Hava Yolları (THY), 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının ve A Milli Takım'ın mücadelelerinin geniş gövdeli uçaklarda canlı yayınlanacağını duyurdu. Uçak içi internet altyapısı ve LiveTV hizmetiyle yolcular, binlerce metre yüksekte futbol heyecanı yaşayacak.

Spor dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, Türk Hava Yolları (THY) ile gökyüzüne taşınıyor. THY, A Milli Futbol Takımımızın maçları da dahil olmak üzere şampiyonadaki tüm karşılaşmaların, geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip uçaklarında canlı olarak ekranlara getirileceğini duyurdu. Bu yenilik sayesinde yolcular, seyahatleri esnasında futbol heyecanından uzak kalmayacak.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca milli takımımızın heyecan dolu mücadelesi ve tüm maçlar, geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip uçaklarımızda LiveTV hizmetimizle canlı olarak ekranlara geliyor. Seyahat ederken de kalbi futbolla atan misafirlerimiz, Sport24 ve Sport24 Extra kanallarımız ile bu büyük heyecanı gökyüzünde kesintisiz takip edebilecek. Final yolunda başarılar bizim çocuklar. Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

 

DHA

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Etiketler THY dünya kupası canlı yayın
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