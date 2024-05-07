TikTok'tan ABD hükümetine dava

TikTok ve Çin merkezli sahibi ByteDance, sosyal medya platformunun ABD'deki devri veya aksi halde yasaklanmasını mümkün kılan yasa nedeniyle ABD hükümetine karşı dava açtı.

Başkent Washington'daki Temyiz Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

"NE TİCARİ, NE TEKNOLOJİK NE DE YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Dava dilekçesinde, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesine izin vermek için yasanın talep ettiği satışın "ne ticari, ne teknolojik ne de yasal olarak" mümkün olmadığı belirtildi.

BİDEN ONAYLAMIŞTI

Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok'un ABD'de devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı 24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

ABD'DEKİ UYGULAMA MAĞAZALARINDAN ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, Çin ByteDance firmasına platformu devretmesi için 19 Ocak 2025'e kadar süre veriyor. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından çıkarılması öngörülüyor.

BYTEDANCE, AMERİKAN VATANDAŞLARINA AİT BİLGİLERİN ÇİN YÖNETİMİNE İLETİYOR İDDİASI

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği, Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI ANLAMINA GELEBİLİR"

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına gelebileceğini belirtiyor.

TikTok yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.