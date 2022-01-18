Tilki'yi kucaklayıp böyle kaçırdı

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde bulunan esnafın dükkanda beslediği ve 'Tilki' ismini koyduğu köpeğini bir kadın çaldı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde bulunan esnafın dükkanda beslediği ve 'Tilki' ismini koyduğu köpeğini bir kadın çaldı. Kadının kucağına aldığı köpeği götürme anı kameraya yansıdı.

Volkan Toluay 3 yıl önce bir arkadaşından aldığı Pomeranian kırması köpeğine 'Tilki' ismini koydu. Volkan Toluay 'Tilki'ye, Güneşli'deki tekel bayiinde bakmaya başladı. 'Tilki' sokaktaki esnafın da maskotu oldu. Geçen Cumartesi Volkan Toluay dükkanını açtığında köpeği dışarı çıktı. Toluay köpeğin 1 saattir gelmediğini farketti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Toluay, köpeğinin bir kadın tarafından çalındığını gördü. Toluay hırsızlık olayı ile ilgili polise başvurdu.

"Kimseye sormadan köpeği kucaklayıp gidiyor"

Volkan Toluay, "Bu köpek bize bir arkadaşımızın verdiği bir hediyeydi. Biz de dükkanda bakıyorduk. Mahalleli de köpeğe alışmıştı. Ben köpeğe tasma takılmasına karşıyım. Cumartesi kapının önündeydi. 1 saat köpeği göremedik. Kameradan baktık. Bir kadın kimseye sormadan köpeği kucaklayarak alıp gidiyor. Biz evladımızı kaybetmiş gibi üzüldük. Şu anda da köpeği bize geri getirmesini istiyorum" dedi.

"Oğluma 'tilki'nin çalındığını söyleyemedim"

Toluay, "Köpek de şu an üzülüyordur. Hatta psikolojisi bozulmuştur. Çünkü çok duygusal bir köpekti. Sahipsiz sanması mümkün değil. Bu köpeğin ev köpeği olduğu belli. Kapının önünden çalmış zaten. Yerde cüzdan bulunca karakola götürüyorsak, alıp cebimize koymuyorsak, bu da aynı şey. Oğlum var 2.5 yaşında çok seviyordu köpeği. Ona söyleyemedim. Bir de bakamayıp sokağa atıyor bazıları. O kendini koruyabilecek bir köpek değil. Köpeğin değeri yüksek 17 bin lira civarında alıp satacak büyük ihtimal. Bakacak bir insan sahipsiz bir köpek alır barınaktan. Şahsi düşüncem bu köpeği satacak" diye konuştu.