TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden uyuşturucu çıktı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı’nda x-ray taramasına alınan TIR şoförünün çöp konteynerına attığı iki valizin içinden, piyasa değeri 30 milyon lira olan 96 kilo 410 gram uyuşturucu madde çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlenmesine yönelik yaptığı ‘risk-analiz’ çalışması sırasında yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen 063 K 473 plakalı TIR, x-ray taramasına alındı.Taramaya alınan TIR’ın Bosna Hersek uyruklu şoförü A.C.’nin (39), araçtaki iki valizi çöp konteynerine attığı tespit edildi. A.C., gözaltına alırken, çöpe atılan valizlerde yapılan aramada 135 paket halinde 96 kilo 410 gram skunk ele geçirildi. Polis, yaptığı saha kamerası çalışmasında valizleri konteynere atan A.C.’nin, TIR şoförü Sırbistan uyruklu D.S. (29) ile koordineli oldukları tespit edip gözaltına aldı. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında ‘Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. DHA