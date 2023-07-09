Tiryakilere kötü haber: Sigaraya yine zam geldi

Habertürk yazarı Rahim Ak, "Son KDV artışının sigara fiyatlarına 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor. " dedi. TBYD Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Katma Değer Vergisi'nin yüzde 18'den 20'ye çıkmasının ardından sigaraya 5 lira zam bekleniyor.

Katma Değer Vergisi'nin yüzde 18'den 20'ye çıkması bazı ürünlerde fiyata 2 puan yansırken, tütün mamülleri, cep telefonları, motorlu taşıtlar, kolalı gazozlar ve bazı alkollü içeceklerde vergilendirme biçimi nedeniyle daha fazla fiyat artışlarına neden oluyor.

Habertürk yazarı Rahim Ak, sigara fiyatlarına 5 lira zam geleceğini hesaplarken, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ürünlerde ÖTV ve KDV nispi unsurlar üzerinden hesaplanıyor. Böylece son KDV artışı ile sigarada toplam vergi yükü yüzde 81'den 82.5'e çıktı. Mali çarpan olarak adlandırılan 1 birim maliyet artışı için gereken fiyat artışı miktarı 6.8'den 7.5'e çıktı. Sigara üreticilerinin 1 kuruş fiyat artışı vatandaşlara 7.5 kuruş olarak yansıyacak. Son KDV artışının sigara fiyatlarına 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor. Vergilendirmesi tamamen ya da büyük oranda nispi unsurlardan oluşan ve dolayısıyla mali çarpanı yüksek olan sektörlerde daha enflasyonist bir etki yarattı."

TBYD Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Yılın ilk altı ayında ÜFE yüzde 14,81 oranında kaydedilirken alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 oldu. Bunun yanı sıra Meclis’e sunulan yasa teklifiyle tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltildi. Böylece bir paket sigaranın perakende satış fiyatında 5 liranın üzerinde artış olacağı belirtildi.

Sigaraya zammın ne zaman geleceği merak konusu olurken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cumhuriyet.com.tr'ye ÖTV zammının bu gece yarısından itibaren tüm sigara gruplarına 5 lira zam olarak yansıtılacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sigaraya ikinci büyük zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sigaraya son zam geçtiğimiz ay gelmiş ve fiyatlar 5 lira güncellenmişti.

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