TL eriyor: Dolar ve altın bir anda uçtu

Piyasalar yeni güne peş peşe yeni rekorlarla başladı... Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlanırken, Dolar ve altında bir eşik daha aşıldı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Her yeni güne Türk Lirası karşısında yeni bir rekorla başlayan piyasalar bugün de zirvede...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar/TL 31,30 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilerken Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki kaybı yüzde 4,8'e yükseldi.

Dolar/TL kuru bu sabah 31,38'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken Euro/ TL de ilk kez 34 TL seviyesini aştı.

2023 yılında dolar karşısında yüzde 30'un üzerinde değer kaybeden Türk Lirası, son beş yılda yüzde 80'den fazla eridi. Merkez Bankası, 17 Şubat'ta sekiz ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmeyerek politika faizini yüzde 45'te sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, Dolar/TL'nin yıllık ortalama değerlerinin 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edildiği belirtildi. Bu gelişmeler, Türk Lirası'nın uluslararası para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybının boyutunu ve etkilerini gözler önüne seriyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi öncesi temkinli bir seyir izleniyor.

Geçen hafta gündemin odağında bulunan ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları yerini ülkedeki makroekonomik verilere bırakırken, ABD'de bugün açıklanacak Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yanı sıra yarınki enflasyon ve tüketici harcamaları verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği düşünülüyor.

Analistler, söz konusu makroekonomik verilerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

İşte 28 Şubat Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31,30 TL'den başlayan Dolar 31,18 TL'den,

33,82 TL'den başlayan Euro 33,75 TL'den,

39,65 TL'den başlayan Sterlin 39,45 TL'den,

20,82 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,73 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,14 TL'den, Euro 33,79 TL'den, Sterlin 39,50 TL'den, Japon Yeni ise 20,73 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 30 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 29 Dolar'dan,

2 bin 47 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 34 TL'den,

3 bin 466 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 459 TL'den,

14 bin 263 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 14 bin 218 TL'den,

22,61 TL'den başlayan Gümüş ise 22,43 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 34 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 37 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 466 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 263 TL'den, Gümüş ise 22,59 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 57 bin 174 Dolar'dan başlayan Bitcoin 59 bin 361 Dolar'dan,

3 bin 266 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 308 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,65 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,07 Dolar'dan işlem görüyor.