TOGG duyurdu: T10X ön siparişi başladı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Togg T10X için ön sipariş sürecinin başladığını duyurdu.
Togg'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr’ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz. Trumore’u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.
#T10X ön siparişi başladı.— Togg (@Togg2022) March 16, 2023
27 Mart’a kadar https://t.co/JKIdgmlrYw’ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz.
Trumore’u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın.
Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır. pic.twitter.com/IcNAFZTO5j
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