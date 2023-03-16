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TOGG duyurdu: T10X ön siparişi başladı

TOGG duyurdu: T10X ön siparişi başladı
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Togg T10X için ön sipariş sürecinin başladığını duyurdu.

Togg'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr’ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz. Trumore’u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.

Etiketler TOGG duyuru ön sipariş
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