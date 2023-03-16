TOGG duyurdu: T10X ön siparişi başladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Togg T10X için ön sipariş sürecinin başladığını duyurdu.

Togg'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr’ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz. Trumore’u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.