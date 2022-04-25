TOGG'un resmi Twitter hesabı çalındı
Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını bildirdi
Togg resmi Twitter hesabı çalındı. Hesabı kontrol eden kişiler Opensea üzerinden satışa koydukları NFT'leri sergiledi.
Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini bildiren Togg, duruma müdahale edilerek hesabın kurtarıldığını belirtti.
Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür.— Togg (@Togg2022) April 24, 2022
Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır.
Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz.
Bilginize sunarız.
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