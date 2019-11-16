TOKİ 19. yüzyıldan kalma çeşmeyi kaldırıma terk etti

Kırşehir'in kent merkezindeki Bağbaşı mahallesinde TOKİ tarafından yapımına 18 ay önce başlanan blokların çevre düzenlemesine tarihi çeşme kaldırıma dahil edildi. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen ve halk arasında Susuz Çeşme ya da Haççaç Çeşmesi'ne yapılanlara çevre halkı tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre blokların bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yapan TOKİ, Kırşehir'de sayılı bulunan ve koruma altındaki tarihi çeşmelerden olan Susuz Çeşme, projede kaldırım alanında bırakıldı. TOKİ, ayrıca tarihi çeşmenin etrafı ve iç kısmına kilit parke döşedi. 19. yüzyılda yapılan ancak yapımında kullanılan taşların Selçuklu döneminden kalan bir yapıya ait olduğu ileri sürülen çeşmeye yapılanlar vatandaşlarında tepkisini çekti.

TARİHİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan Susuz Çeşme’nin, inşa ya da onarım kitabesi olmadığı için, tarihi ve banisi bilinmemektedir. Ancak, tarihi çeşme 19. yüzyıla tarihlendiriliyor. Yapı, mahalle çeşmesi şeklinde, tek cepheli ve tek kemerli olarak inşa edilmiştir. Büyük boyutlu düzgün kesme taşlarla inşa edilen çeşme günümüzde kullanılmamaktadır. Çeşme 2.04 m. yükseklikte, 4.44 m. genişlikte ve 1.73 m. derinliktedir. Çeşmenin içerisi toprakla dolduğu için su yalağı ve dinlenme sekisi bulunup bulunmadığı bilinmemektedir.

