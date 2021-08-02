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TOKİ'nin yangın sonrası için ''hızlı projesi''ne tepki yağdı

TOKİ'nin yangın sonrası için ''hızlı projesi''ne tepki yağdı

Türkiye'nin farklı noktalarında yangınlar devam ederken TOKİ’nin resmi hesabından yanan bölgelerle ilgili "Yöresel mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık" paylaşımı geldi.

Türkiye günlerdir süren orman yangınları ile mücadele ederken TOKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım tepki çekti.

TOKİ resmi hesabında yapılan paylaşımda 'Yangının etkilerini silmek için seferber olduk. Yöresel mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık. Köy evlerimizin; ahırı, deposu ve bahçesi olacak. 1 yıl içerisinde evlerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacağız' denilerek proje fotoğrafları yayınladı.

Paylaşıma çok sayıda tepki geldi. 

 

 

Etiketler toki orman yangını yangın proje
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