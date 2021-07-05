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''Tosuncuk'' için zor anlar başlıyor: 60 sayfa soru sorulacak

''Tosuncuk'' için zor anlar başlıyor: 60 sayfa soru sorulacak

Tosuncuk lakabıyla bilinen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Çiftlik Bank vurgunu sonrası ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu'na teslim olduğu Brezilya'dan cumartesi günü akşam saat 22.05'te Türkiye'ye getirildi. Uçakta kendisini getiren İnterpol polisi tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Getirdiği evraklar karşılaştırıldı

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacağı öğrenildi.  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakı inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi. Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi.

Etiketler tosuncuk sorgu 60 sayfa
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