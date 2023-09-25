Trafik Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Trafik sigortası yapılırken prim tutarı hesaplamalarına dahil edilen kategoriler bulunur.

Bunlardan ilki araç plakasını kayıtlı olduğu ildir. İller arası kaza risk oranları hesaplanarak sigorta şirketleri tarafından belirli bir fiyatlandırma politikası belirlenir. Çünkü her şehrin trafik yoğunluğu ve kaza gerçekleşme durumuna göre farklı bir risk oranı bulunur. Dolayısıyla kayıtlı olunan ile göre de trafik sigortası fiyatları değişiklik gösterir.



Trafik sigortası fiyatlarına etki eden bir başka kategoride araç marka ve modelidir. Araçların marka değeri, rayiç bedellerini ve hasar tamirat giderlerini doğrudan etkiler. Tamirat sırasında ortaya çıkabilecek mali kaybın boyutu, aracın marka değeriyle ilişkilendirilir. Bu durumda markalar arası fiyat farkı doğar.



Aynı durum aracın modeli yani yaşına da bağlıdır. Daha eski model, yaşı yüksek araçların hasar alma riski daha çok ve tamirat gideri daha fazla olabilir. Bu durumda araç için belirlenen sigorta primi de ilgili model yılına göre değerlenir.