Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti

Konya'da hareket halindeki tramvayın önüne dengesini kaybederek düşen 45 yaşındaki kadın, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.P. (45) tramvay durağında dengesini kaybederek, merkezden otogar istikametine seyir halinde olan tramvayın önüne düştü. Tramvay altında sıkışan Ş.P.’nu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ş.P.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tramvay altında kalarak hayatını kaybeden Ş.P.’nun cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ş.P. cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tramvay vatmanı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA