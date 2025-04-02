  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TRT Aybüke Pusat'ı kovdu, tepki AK Partili isimden geldi

TRT Aybüke Pusat'ı kovdu, tepki AK Partili isimden geldi

TRT Aybüke Pusat'ı kovdu, tepki AK Partili isimden geldi
Güncelleme:

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısına destek verdiği için dizininş kadrosundan çıkarıldı. TRT'nin kararı tartışma yaratırken, AK Partili Mücahit Birinci'den tepki geldi. Birinci, ''Yılanın başı bunlar değil. Ülkede bir şebeke mevcut. Bununla savaşacak mıyız, oturacak mıyız? Buna karar verelim'' dedi.

Aybüke Pusat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası boykot çağrılarına destek vermesi nedeniyle, TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. TRT'nin bu hamlesi tartışma yarattı. 

Konuyla ilgili olarak AK Partili Mücahit Birinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Birinci, 'Şebeke' çıkışı yaptı.

"NE İSTEDİNİZ KIZCAĞIZDAN?"

Birinci paylaşımda TRT'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

Aybüke Pusat'ı neden kadrodan çıkardınız ki? Valla bana kalırsa bu dizicilerle uğraşmaktan çok, bunların başına çöreklenmiş jakoben, tekçi zihniyeti alt etmek lazım. Fikri iktidar için bir yol haritası üretmek lazım. Garibanlarla uğraşmak boş iş. Bu yavrucakların meseleleri tahlil edecek idrakleri yok ki? Ne istediniz kızcağızdan?

"ÜLKEDE BİR ŞEBEKE MEVCUT, SAVAŞACAK MIYIZ, OTURACAK MIYIZ?"

Yılanın başı bunlar değil. Ülkede bir şebeke mevcut. Bununla savaşacak mıyız, oturacak mıyız? Buna karar verelim"

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısına destek verdiği için dizininş kadrosundan çıkarıldı. TRT'nin kararı tartışma yaratırken, AK Partili Mücahit Birinci'den tepki geldi. Birinci, ''Yılanın başı bunlar değil. Ülkede bir şebeke mevcut. Bununla savaşacak mıyız, oturacak mıyız? Buna karar verelim'' dedi.

TRT, boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı kovduTRT, boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı kovduMagazin

 

Etiketler ak parti mücahit birinci  TRT aybüke pusat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konut kredisi faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: En uygun kredi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: En uygun kredi hangi bankada? Tavuk döner 51 kişiyi hastanelik etti Tavuk döner 51 kişiyi hastanelik etti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu TRT bir oyuncuyu daha kara listeye ekledi TRT bir oyuncuyu daha kara listeye ekledi Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi! CHP'li Özgür Çelik'ten yapay zekalı kumpas uyarısı CHP'li Özgür Çelik'ten yapay zekalı kumpas uyarısı Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a teklif Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a teklif AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken boykot yorumu AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken boykot yorumu Binlerce gence ücretsiz tren bileti müjdesi Binlerce gence ücretsiz tren bileti müjdesi Benzin zammında sürpriz gelişme Benzin zammında sürpriz gelişme
Ünlü müzik grubu İstanbul konserini iptal etti Ünlü müzik grubu İstanbul konserini iptal etti ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti Demet Akalın ile Gülben Ergen yine kapıştı! Bu sefer engeli bastı Demet Akalın ile Gülben Ergen yine kapıştı! Bu sefer engeli bastı