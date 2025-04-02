TRT Aybüke Pusat'ı kovdu, tepki AK Partili isimden geldi

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısına destek verdiği için dizininş kadrosundan çıkarıldı. TRT'nin kararı tartışma yaratırken, AK Partili Mücahit Birinci'den tepki geldi. Birinci, ''Yılanın başı bunlar değil. Ülkede bir şebeke mevcut. Bununla savaşacak mıyız, oturacak mıyız? Buna karar verelim'' dedi.

Aybüke Pusat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası boykot çağrılarına destek vermesi nedeniyle, TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. TRT'nin bu hamlesi tartışma yarattı.

Konuyla ilgili olarak AK Partili Mücahit Birinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Birinci, 'Şebeke' çıkışı yaptı.

"NE İSTEDİNİZ KIZCAĞIZDAN?"

Birinci paylaşımda TRT'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

Aybüke Pusat'ı neden kadrodan çıkardınız ki? Valla bana kalırsa bu dizicilerle uğraşmaktan çok, bunların başına çöreklenmiş jakoben, tekçi zihniyeti alt etmek lazım. Fikri iktidar için bir yol haritası üretmek lazım. Garibanlarla uğraşmak boş iş. Bu yavrucakların meseleleri tahlil edecek idrakleri yok ki? Ne istediniz kızcağızdan?

"ÜLKEDE BİR ŞEBEKE MEVCUT, SAVAŞACAK MIYIZ, OTURACAK MIYIZ?"

Yılanın başı bunlar değil. Ülkede bir şebeke mevcut. Bununla savaşacak mıyız, oturacak mıyız? Buna karar verelim"