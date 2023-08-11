TSK'da 187 general ve amiral görev yerlerine atandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 general yeni göreve atandı.

Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 38 generalin ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay 2'nci Başkanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordusu Komutanlığı'na (İntibak), Korgeneral Veli Tarakcı 3'üncü Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Korgeneral Metin Tokel 2'inci Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Korgeneral Sezai Öztürk 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na, Tümgeneral Muammer Alper 5'inci Kolordu Komutanlığı'na, Tümgeneral Tevfik Algan 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na atandı.

Listeye göre, Tümgeneral Burhan Aktaş Genelkurmay Personel Başkanlığı'na, Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı'na getirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi'ne göre Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığı'na atandı.

Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre de, Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na, Korgeneral Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığı'na, Tümgeneral Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığı'na, Tümgeneral Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığı'na, Tümgeneral Kemal Turan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'na atandı.