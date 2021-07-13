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TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısı açıklandı

TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi" açıklamasında bulundu.

Etiketler fetö ihraç hulusi akar
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