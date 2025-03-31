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TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'ndan TSK'ya dava

TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'ndan TSK'ya dava
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp okudukları Subay Andı sonrasında TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu, TSK’ya geri dönüş davası açtı.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak Subaylık Andı'nı okuyup "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında, aralarında Kara Harp Okulu devre birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma” cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Yapılan disiplin soruşturmasının ardından 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında TSK'dan ihraç kararı verilmişti.

TELE1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre ihraç edilen teğmenlerden olan ve mezuniyet töreni sonrasındaki yeminde konuşmayı yapan Ebru Eroğlu ile İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu’dan önce teğmenler Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da TSK’ye geri dönüş davası açmıştı. Ebru Eroğlu ile birlikte ihraç edilen 5 teğmen de TSK’ye geri dönme için dava açmış oldu.

 

Etiketler teğmen ebru teğmen Ebru Eroğlu TSK tsk'ya geri dönüş davası idari mahkeme
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