TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu'nun avukatlarından TSK'ya geri dönüş reddine itiraz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun avukatları, TSK'ya geri dönüş talebinin reddedilmesine itiraz etti.

T24’ten Ceren Bala Teke’nin haberine göre, itiraz dilekçesinde Eroğlu’nun ileride göreve iade edilse dahi devrelerinden kıdem olarak geri kalacağı belirtildi. Dilekçede, Eroğlu’nun Subay Andı’nı törenden sonra okuttuğu hatırlatılarak; “Hizmete engel davranış olarak nitelendirilmesi hukukla da akılla da izah edilebilecek bir işlem değil” denildi.

Törenin ardından and okunurken Alay Komutanı, Tabur Komutanı, Bölük ve Takım komutanlarının olayı ‘geleneksel bir ritüel’ izleme sakinliği içinde karşıladığına dikkat çekilen dilekçede önemli bir de TRT notu yer aldı. İlgili kısım dilekçede şu şekilde aktarıldı:

“Aynı akşam TRT televizyonunda görüntülerin iftihar vesile olarak sunulduğu (sonradan internetteki arşivden çıkarılmıştır) da yine dosyada mevcut video görüntülerinden ve fotoğraflarından anlaşılmaktadır.

Öyleyse olaydan günler sonra bu tartışmayı yapanların ancak bir hafta geçtikten sonra disiplin soruşturması başlatanların aklının gerisinde savunmaya yazamadıkları başkaca düşünce veya motivasyonların olduğu şüphesizdir.

Müvekkili “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözünü söylediği ve anayasal ilkeleri içeren ve “Ne mutlu Türk’üm” diyene ifadesiyle biten bir andı okuyarak toplumda ayrışma yaratmış olmakla suçlayan davalı yanın, dava konusu işlemi yapmakla siyasi bir mesaj vermiş olduğu açıktır.”

Teğmenlerin dosyasının YDK yolundan dönerek Sınıf Okulu’na geri döndüğü hatırlatılan dilekçede kanaat değişiklikleri şöyle aktarıldı:

“Unsurları oluşmayan hizmete engel davranış suçunun müvekkile tatbik edilerek TSK’dan ayrılma cezasının verilmiş olmasının hukuka aykırılığı açık olup talebimizin mahkemece gerekçesiz şekilde reddi de yargının bu açıkça hukuka aykırı eylem karşısında tarihsel sorumluluğuna da uygun düşmemiştir. Zira dava dilekçemizde ayrıntılı ve belgeli olarak ifade ettiğimiz üzere dava konusu işlem usul ve esas bakımından hukuka aykırıdır. Disiplin soruşturması sürecinde müvekkilin amirleri kanaatlerini değiştirmeye zorlanmış dosya muhteviyatı kendisine verilmeden süreç yürütülmüş siyasi ve idari baskılarla disiplin işlemi yapılmasına karar verilmiş ve en nihayet 8 Temmuz 2025 tarihli dilekçemizde açıklandı üzere yediye iki lehe olan karar gerekçeli karar yazma sürecinde baskılarla beşe dört müvekkil aleyhine çevrilmiştir bu yönüyle dava konusu işlemin mutlak butlanma sakatlanmış bir işlem olup olmadığı araştırılmalıdır.”

T24