TSK'dan sosyal medyayı sallayan klip

Bugün Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü. TSK, sosyal medya hesabından, Sakarya Meydan Muharebesinin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı. Klipte dikkat çeken görüntüler yer aldı.



TSK'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan klipte, "Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" denildi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNE YER VERİLDİ

Klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.” sözüne yer verildi.