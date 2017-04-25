TSK'nın Sincar operasyonundan ilk görüntüler

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava harekatının görüntüleri yayınlandı. Saat 02.00'de düzenlenen hava harekatında belirlenen terörist hedefler tam isabetle vurulmuştu.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ’Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur’ denilmişti. TSK, Sincar'a yapılan saldırının görüntülerini yayınladı. TSK yayınladığı fotoğraflarda komuta kademesinin operasyonu Genelkurmay Karargahı'ndan yönettiği görülüyor.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞAMIŞLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sincar ve Rojava'da düzenlediği hava harekatına ilişkin PYD Eş Başkanı Müslim, açıklamalarda bulundu. Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin lideri Salih Müslim, "Türkiye zaten her gün köyleri vuruyordu tank ve toplarla. Fakat bunu beklemiyorduk. 26 uçakla saldırı yapacaklarını beklemiyorduk" dedi. ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin haberi olmaksızın TSK uçaklarının bölgede uçuş ve harekat düzenleyemeyeceğini belirten Müslim şöyle konuştu: "Koalisyonun onayı olmadan Türkiye'nin uçakları orada uçamaz. Koalisyon bir açıklama yapmalı. Saldırı ile ilgili bilgileri var mıydı yok muydu? Bunu nasıl görüyorlar? Açıklama yapmalılar."



TSK'nın düzenlediği harekatın, Rakka operasyonunu da etkileyeceğini savunan Müslim, 'operasyonda krizler çıkabileceğini' savundu.

PEŞMERGE'DEN PKK'YA SUÇLAMA

Peşmerge Bakanlığı Sincar'daki bombardımanına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada sorunun PKK'nın bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtildi. Yazılı açıklama şöyle: "25 Nisan’da saat 02.00 sıralarında Şengal Dağı ve çevresinde Türkiye’ye ait savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman sonucu 5 peşmerge şehit düştü, 9 peşmerge de yaralandı. Peşmergelerin şehit düşmesi ve yaralanması büyük üzüntü kaynağıdır. Peşmergenin Türkiye uçakları tarafından bombalanması kabul edilemez.



Bu sorunların tamamen, PKK’nin bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtmek gerekir. Onların orada bulunması, bölge halkı ve Kürdistan Bölgesi için baş ağrıtmaktadır. Herkes tarafından defalarca Şengal Dağı'nı boşaltılmaları talep edildiği halde PKK kimseyi dinlememiştir. Buradan bir kez daha PKK güçlerinin sorunların daha da derinleşip istikrarsızlığa sebebiyet vermemelerini, bölge halkının dönmesine izin vermelerini, Şengal Dağı ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz."