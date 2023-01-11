TTB Başkanı Fincancı hakkında karar çıktı

TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.

TSK'nın "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı yargılandığı davada bugün karar açıklandı.

Fincancı'ya bugünkü duruşmada son sözü soruldu. Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi. Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma sonunda Fincancı hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava Ankara 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘yetkisizlik’ kararı verilerek İstanbul’a gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31’nci Asliye Hukuk Mahkemesinde gönderdi.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

RASİME ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Adli tıp uzmanı olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1959 İstanbul doğumlu. Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Şebnem Korur Fincancı; Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yaptı.