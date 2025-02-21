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TÜDER Başkanı Küçük: ''Bakanlığın listesini görünce dehşete kapılıyoruz''

TÜDER Başkanı Küçük: ''Bakanlığın listesini görünce dehşete kapılıyoruz''
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ederken, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Şubat ayında da yine onlarca yeni gıda ürünü eklendi..

Hem Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar hem de Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine bu sefer de Bakanlığın Şubat ayı listesinde dana ve kuzu etinden tost peynirine, kaşar peynirden sucuğa, köfteden bala kadar hile yapan pek çok ürün ve firma eklendi.

Bakanlığın 20 Şubat 2025 tarihli listesinde bir firmanın 2 ürününde ise domuz eti tespit edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncelleyerek açıkladığı taklit ve tağşişe uğramış gıda ürünleri listesine ilişkin uygulamayı olumlu buluyor ve bu uygulamanın devam etmesini bekliyoruz. Ancak listelerde yer alan gıda ürünleri ve markaları görünce dehşete kapılıyoruz. Bugüne kadar bu üretimlerin nasıl yapıldığı, denetim ve kontrol görevlerinin nasıl ihmal edildiği ve vatandaşın sağlığının bu kadar kolay hiçe sayılmasının sorumlularının kimler olduğu, toplumda büyük bir merak konusudur. Yaklaşan Ramazan öncesinde, gıda ürünlerine yönelik denetimlerin hem merkezi birimler hem de yerel yönetimler tarafından eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Satın aldığımız her gıda ürünü güvenli olmak zorundadır. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara ve haksız kazanç sağlayanlara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Taklit, tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler arasından domuz eti çıktıTaklit, tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler arasından domuz eti çıktıGüncel

 

Etiketler tüder levent küçük tüketiciler derneği genel başkanı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar
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