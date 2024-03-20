TÜDER Başkanı Küçük'ten gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş uyarısı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, gıda ürünlerinde halkın sağlığını hiçe sayanlarla mücadelede görevin ve yetkinin devlet kurumlarında olduğuna işaret etti.

Türkiye'de vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda taklitçileri ilgili sık sık gündeme gelirken Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "Toplum sağlığı ve insan hayatı için önem taşıyan gıda ürünlerinin güvenli gıda ürünü olarak üretilmesi ve satışa sunulmasında öncelikle DEVLET KURUMLARI görevli ve yetkilidir." diyerek uyarıda bulundu.

İşte Küçük'ün açıklamaları:

"Tüketicilerimiz, piyasada satışa sunulan her bir gıda ürününü güvenli gıda ürünü olarak satın almalı ve ihtiyacına uygun gıda ürününü sadece fiyat mukayesesi yaparak tercih etmelidir.

Tüketicilerimize güvenli firmalardan alışveriş yapın demek tek başına yeterli değildir. Gıda ürünlerindeki taklit ve tağşiş uygulamalarına son verecek yasal düzenlemeler ve uygulamalar hayata geçirilerek, bu konu ülkemiz gündeminden çıkarılmalıdır. Bu da DEVLET KURUMLARININ görevidir.

Ayrıca gıda ürünleri fiyatlarını düşürecek vergi ve benzeri düzenlemeler yapılarak, tüketicilerimizin gıda ürünlerine erişimleri kolaylaştırılmalıdır."