TÜGVA kumbaraları toplatıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait giysi kumbaraları zabıta ekipleri tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle toplatıldı.

TÜGVA, Kızılay, engelli ve şehit aileleri gibi 24 derneğin toplama yetkisi bulunan giysi kumbaralarından İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçelerine belediyelerden izin almadan sokak başlarına ve kent merkezlerine 150 adet yerleştirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre iki ilçe belediyesi resmi yazı ile kumbaraların kaldırılmasını istedi. Belediyelerin talebine rağmen kumbaralar kaldırılmadı.

Kumbaralar kaldırılmayınca Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri kumbaraları topladı. Buca Belediyesi’ninde kumbarları toplayacağı öğrenildi.

Cumhuriyet