  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TÜGVA kumbaraları toplatıldı

TÜGVA kumbaraları toplatıldı

TÜGVA kumbaraları toplatıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait giysi kumbaraları zabıta ekipleri tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle toplatıldı.

TÜGVA, Kızılay, engelli ve şehit aileleri gibi 24 derneğin toplama yetkisi bulunan giysi kumbaralarından İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçelerine belediyelerden izin almadan sokak başlarına ve kent merkezlerine 150 adet yerleştirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre iki ilçe belediyesi resmi yazı ile kumbaraların kaldırılmasını istedi. Belediyelerin talebine rağmen kumbaralar kaldırılmadı.

Kumbaralar kaldırılmayınca Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri kumbaraları topladı. Buca Belediyesi’ninde kumbarları toplayacağı öğrenildi.

 

Cumhuriyet

Etiketler tügva bilal erdoğan kumbara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuzey Marmara Otoyolu için yine jet kamulaştırma
Şafak Sezer'den Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e ''Kolpaçino'' cevabı
Erdoğan'a kendi memleketi Rize'de protesto
Kraliçe Elizabeth'in gizli ölüm planı ortaya çıktı
Hamile eşinin attığı videoyla şok oldu: Eve zorla girip kabusu yaşattılar
ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye ve Katar'la çalışıyoruz
AK Partili bir eski bakandan daha 17/25 Aralık çıkışı
Ezgi Mola ayrılıyor: Masumlar Apartmanı'nın yeni Safiye'si bakın kim çıktı
Tek telefonla sahte PCR testi sonucu skandalı