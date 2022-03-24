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Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi kabul edildi

Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi kabul edildi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle ile devre mülk ve devre tatil satışları yeniden düzenlenecek.

Yaşanan mağduriyet ve şikayetlerin önüne geçilecek.

Teslim süresi 48 ayı geçmeyecek

Yeni düzenleme ile ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.

Ön ödemeli devre mülk satışı yasaklanıyor 

Ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak. Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak. Artık ön ödemeli devre tatil satışları da yapılamayacak.

Tüketici hakem heyetleri de daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.

Etiketler tbmm kanun tüketici
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