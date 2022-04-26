Tüm okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planı kapsamında okullarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası normalleşme kararlarını açıkladı. Erdoğan, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Toplu taşıma araçları ve sağlık kuruşlarında ise maske kullanımı devam edecek.

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli" dedi.

Bakan Koca, maskeli bir çocuğun fotoğrafını da "Hatıra fotoğraflarımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" notuyla paylaştı





YÖK Başkanı Erol Özvar da konuyla ilgili olarak, "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.