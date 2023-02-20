Tüm tepkilere rağmen eğitim uzaktan başladı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) öğrencilerden siyasilere, velilerden uzmanlara kadar birçok kesimin tepkisine rağmen “uzaktan eğitim” kararından geri adım atmadı ve eğitim uzaktan başladı.

YÖK’ten uzaktan eğitim kararına ilişkin detaylara yer verilen “Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar” başlıklı bir açıklama yapıldı.

YÖK’ün açıklamasında bahar yarıyılında üniversitelerdeki eğitim-öğretimin uzaktan (çevrimiçi) yapılacağı, kararın nisan ayı başında tekrar değerlendirileceği belirtildi. Şartların elverişli hale gelmesi durumunda YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usullerinin değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.

Açıklamaya göre derslerin teorik kısmı uzaktan öğretimle yapılacak, uygulama kısmı ise nisan ayından sonraya bırakılacak. Uzaktan öğretimin nisan ayında da devam etmesi halinde, uygulamalar yükseköğretim kurumunun alacağı karar ile yaz döneminde yapılabilecek ya da bir sonraki döneme ertelenebilecek. Mezun durumunda olan ve stajı eksik kalan öğrencilerin ise stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yapacaklar. Açıklamada deprem bölgesindeki bazı üniversitelerin diğer üniversitelerle akademik ve idari görevlendirmeler ile bilişim alanında işbirliği için eşleştirildiği belirtilirken, bazılarının ise eğitim ve öğretimi yürütmesine engel bir durum olmayan üniversitelerin eşleştirilmediği kaydedildi.

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelere kayıtlı veya birinci derece yakını deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerin “özel öğrenci” statüsünde sayıldığı aktarılan açıklamaya göre, özel öğrencilerin farklı bir üniversitedeki eşdeğer programdan ders alabilecek, başarılı olduğu derslerin kredisini saydırabilecek. Özel öğrenci statüsü için ise öğrencinin gitmek istediği üniversiteye, üniversitenin açılmasından itibaren 3 hafta içinde başvuru yapması; kazanması halinde kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına durumu yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Ayrıca bahar yarıyılında, isteyen her öğrenci kayıt dondurabilecek. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu üniversitenin bahar döneminin başlamasından itibaren 3 hafta içinde başvuru yapması gerekiyor.

Deprem nedeniyle sınavlara katılamamış öğrenciler için yükseköğretim kurumları belirlenecek bir tarihte telafi sınavları yapacak.