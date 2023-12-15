Tunç Soyer'den İzmir Otogarı'nın yıkımına engelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 yıldır İzmir Otogarı’nı işleten şirket ile devam eden hukuki süreçte, şirketin 7 yıl daha süre talebine onay verilmesi ve tahliyenin durdurulmasıyla ilgili yaptıkları itirazın reddedildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen aylarda yaptığı açıklamayla, İzmir Otogarı için yıkım tarihi vermişti. Soyer, İzmir Otogarı’nın 25 yıllık işletme hakkını elinde bulunduran şirketin sözleşmesinin 2023 yılı aralık ayında sona erdiğini ve sözleşme biter bitmez yıkım işlemlerinin yapılacağını ilan etmişti.

Ancak otogarı işleten şirketin, sözleşmenin 7 yıl uzatılması talebiyle açtığı davada mahkeme tahliye işlemlerinin durdurulmasına yönelik karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itirazı ise reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, X (Twitter) hesabından şunları kaydetti:

“Sevgili hemşehrilerim; 19 Haziran’da size İzmir Otogarı ile ilgili bir açıklama yaparak 25 yıldır işletme hakkını elinde bulunduran şirketin sözleşmesinin Aralık ayında biteceği müjdesini vermiştim. Sözleşme biter bitmez yeni otogar için çalışmalarımıza başlayacağımızı söylemiştim.

Ama bu memlekette hukuk bazen yerini yadırgıyor, kent, iklim, insan ayırt edebiliyor. Otogar işleten şirket, sözleşmesinin 7 yıl uzatılması talebiyle dava açtı ve mahkeme, tahliye işlemlerinin durdurulmasına yönelik hızlı bir ara karar verdi.

“BU KÖHNE OTOGARA GELMEK ZORUNDA OLAN VATANDAŞLARIMIZI DÜŞÜNEN YOK”

Biz otogara işletmesiyle ilgili üzerine düşenleri yapmadığı için dava açtığımızda bunun karara bağlanması seneler sürüyor fakat ilgili şirket sözleşmenin 7 yıl uzatılması talebiyle dava açtığında karar hiç gecikmeden veriliyor. İzmirlileri, bu köhne otogara gelmek zorunda olan vatandaşlarımızı düşünen yok.

“HAKLIYIZ, HAKKIMIZI DA ALACAĞIZ”

Biz istinaf yoluna gittik ve itirazımızı yaptık. Ancak bugün itibariyle itirazımızın maalesef reddedildiğini öğrendik. Tüm İzmirlileri ve İzmir’e yolu düşen tüm vatandaşlarımızı mağdur etmekten başka hiçbir işlevi olmayan bu konuda halen devam eden yargı sürecinin içindeyiz. Haklıyız, hakkımızı da alacağız.”