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Tunceli'de Eren Kış-23 Operasyonu başladı

Tunceli'de Eren Kış-23 Operasyonu başladı

Tunceli'de bölücü terör örgütüne yönelik ''Eren Kış 23 Operasyonu'' başlatıldı. Operasyona 1062 personel ve 66 operasyonel tim katılıyor.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ile güven ortamını pekiştirmek amacıyla Tunceli'de, Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1062 personel görev aldı. Ayrıca, Diyarbakır’da dün başlayan Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün de Tunceli’ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Etiketler tunceli eren kış 23 operasyonu
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