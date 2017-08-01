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  3. 01 Ağustos 2017 12:38

Tunceli'de sabaha kadar çatışma ! 3 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tespit edilen silahlı terörist grubuna yönelik operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Tunceli'de sabaha kadar çatışma ! 3 terörist öldürüldü
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Tunceli'nin Ovacık İlçesi kırsalında sabaha doğru tespit edilen silahlı terörist grubu, bölgeye gönderilen silahlı insansız hava aracıyla (İHA) akıllı mühimatlarla ateş altına alındı. Operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü, öldürülen teröristlerden birinin yasadışı MKP-HKO örgütünün Tunceli sorumlusu olduğu belirtildi. 

Ovacık İlçesi Kızık Köyü ormanlık alanında bugün sabaha doğru saat 03.30 sıralarında silahlı bir gurubun tespit edilmesi üzerine bölgeye silahlı İHA gönderildi. İHA'nın teröristlere akıllı mühimmatlarla atış yapmasıyla birlikte, sikorsky helikopterle bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada, 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Çatışma ile birlikte silahlı teröristlerin bazılarının kaçtığı ve kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla takip operasyonun devam ettiği bildirildi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların da yaşandığı takip operasyonu sürüyor. 
Askeri kaynaklar, çatışmada öldürülen 3 teröristin Maost Kominist Partisi Halk Kurtuluş Ordusu (MKP HKO) üyesi olduklarını, bunlardan birinin ise örgütün Tunceli sorumlusu ve arananlar listesinde olduğunu belirtti.

DHA

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