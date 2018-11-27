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  3. 27 Kasım 2018 20:35

Turistik ilçede kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Turistik ilçede kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İzmir, Aydın Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Bodrum Belediyesi, anos yaparak vatandaşlara sel, su baskını ve hortum uyarısı yaptı. Bir uyarıda, Manavgat için geldi.

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu arada Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece etkisini artırarak çarşamba gece saatlerine kadar kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu kapsamda yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.

BODRUM BELEDİYESİNDEN ANONSLU UYARI 

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Bodrum'a akşam saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Perşembe gece saatlerine kadar aralıklarla şiddetli olması (48 saatte 75-150 kg/metrekare ) yağış beklenildiği bildirildi.

Bodrum'da yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Bodrum Belediyesi ise anos yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

BİR UYARI DA MANAVGAT'A 

Meteoroloji, Manavgat için taşkın ve sel uyarısında bulundu. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, perşembe gece saatlerine kadar devam edecek yağışların Antalya’nın Manavgat ilçesinde taşkın tehlikesi oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu ilçede köprü, menfez vb yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir" denildi.

İHA

vatandaş , anons , turistik ilçe , belediye
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