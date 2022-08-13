  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türk Bayrağı'na basıp sosyal medyada yayınlayan Suriyeli yakalandı

Türk Bayrağı'na basıp sosyal medyada yayınlayan Suriyeli yakalandı

Türk Bayrağı'na basıp sosyal medyada yayınlayan Suriyeli yakalandı

Sosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçuyla ilgili Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağına basarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, paylaşımı yapan şahsın Suriye uyruklu İ.A.B. olduğu tespit edildi.

Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler Türk Bayrağı saygısız suriyeli gözaltı tutuklama sığınmacı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji il il uyardı; kuvvetli yağışlar etkili olacak
Son 9 seçim anketinin ortalaması alındı; her şey değişti!
Fazıl Say'dan Nagehan Alçı'ya: ''Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı''
Kanser teşhisinde yeni dönem
AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Türkiye'nin gizli cenneti imara açıldı
Şerefsizler! Önce bayrağımızı yaktılar, şimdi de...
Ece Sükan giymesi cesaret isteyen bikinisiyle şov yaptı
Kime söylediyse ''batarsın'' demişti, şimdi adeta para basıyor
Gel de kahrolma! TL'nin yeni ligi kaybedenler kulübü
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Cevabı gören kahkahayı bastı