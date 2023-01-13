Türk makamları harekete geçti: İsveç'teki skandalla ilgili soruşturma

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye aleyhtarı skandal eylemi sonrası Türk makamları harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında delillerin toplanarak gönderilmesine ilişkin talep İsveç makamlarına iletildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir."