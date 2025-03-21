Türk Tabipleri Birliği: ''Biber gazı derhal yasaklansın''

Türk Tabipleri Birliği (TTB) biber gazı gibi göz yaşartıcı gazların kimyasal silah olarak değerlendirilmesini ve kullanımlarının derhal yasaklanması istedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bugün yaptığı yazılı bir açıklama yaparak biber gibi göz yaşartıcı gazların kimyasal silah olarak değerlendirilmesini ve kullanımlarının derhal yasaklanması gerektiğini belirtti.

İşte TTB'den yapılan açıklama:

TTB Merkez Konseyi bugün yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

Anayasal bir hak olan toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşlara yönelik olarak uygulanan şiddet ve kimyasal gazların kullanılması kabul edilemez. Kolluk kuvvetinin temel görevi bu tür barışçıl ve anayasal haklarını kullanan yurttaşların güvenliğini ve esenliğini korumaktır.

Türkiye’de son iki gündür Anayasal hakkını kullanan yurttaşlara ‘biber gazı’ olarak adlandıran; uluslararası literatürde kimyasal silah olarak değerlendirilen; gösteri kontrol ajanı olarak değil tamamen kimyasal silah olarak kullanıldığını düşündüren görüntüler kamuoyuna yansımaktadır.

Türk Tabipleri Birliği tarafından 2011’de yayınlanan Gösteri Kontrol Ajanları kitapçığında biber gazının ölümcül etkileri aktarılmıştır ve Türkiye’de meydana gelen ölümler dile getirilmiştir.

Türkiye’de hepimizin bildiği gibi Hopa’da öldürülen öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümünün biber gazıyla ilgili olduğu Adli Tıp Kurumu raporları tarafından da net olarak teyit edilmiştir. Musa Dağ, Çayan Birben, Mevlüt Altun, Hacı Zengin, Kazım Şeker bugüne kadar biber gazı maruziyeti sonucu ölen yurttaşlarımızdandırlar.

Gerek toplum gerekse birey sağlığı açısından çok kötü sonuçlar doğurabileceğini bilimsel kanıtlarla da öngördüğümüz göz yaşartıcı gazlar kimyasal silah olarak değerlendirilmeli ve kullanımları derhal yasaklanmalıdır.