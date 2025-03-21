  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türk Tabipleri Birliği: ''Biber gazı derhal yasaklansın!''

Türk Tabipleri Birliği: ''Biber gazı derhal yasaklansın''

Türk Tabipleri Birliği: ''Biber gazı derhal yasaklansın''
Güncelleme:

Türk Tabipleri Birliği (TTB) biber gazı gibi göz yaşartıcı gazların kimyasal silah olarak değerlendirilmesini ve kullanımlarının derhal yasaklanması istedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bugün yaptığı yazılı bir açıklama yaparak biber gibi göz yaşartıcı gazların kimyasal silah olarak değerlendirilmesini ve kullanımlarının derhal yasaklanması gerektiğini belirtti.

İşte TTB'den yapılan açıklama:

TTB Merkez Konseyi bugün yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

Anayasal bir hak olan toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşlara yönelik olarak uygulanan şiddet ve kimyasal gazların kullanılması kabul edilemez. Kolluk kuvvetinin temel görevi bu tür barışçıl ve anayasal haklarını kullanan yurttaşların güvenliğini ve esenliğini korumaktır.

Türkiye’de son iki gündür Anayasal hakkını kullanan yurttaşlara ‘biber gazı’ olarak adlandıran; uluslararası literatürde kimyasal silah olarak değerlendirilen; gösteri kontrol ajanı olarak değil tamamen kimyasal silah olarak kullanıldığını düşündüren görüntüler kamuoyuna yansımaktadır.

Türk Tabipleri Birliği tarafından 2011’de yayınlanan Gösteri Kontrol Ajanları kitapçığında biber gazının ölümcül etkileri aktarılmıştır ve Türkiye’de meydana gelen ölümler dile getirilmiştir.

Türkiye’de hepimizin bildiği gibi Hopa’da öldürülen öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümünün biber gazıyla ilgili olduğu Adli Tıp Kurumu raporları tarafından da net olarak teyit edilmiştir. Musa Dağ, Çayan Birben, Mevlüt Altun, Hacı Zengin, Kazım Şeker bugüne kadar biber gazı maruziyeti sonucu ölen yurttaşlarımızdandırlar.

Gerek toplum gerekse birey sağlığı açısından çok kötü sonuçlar doğurabileceğini bilimsel kanıtlarla da öngördüğümüz göz yaşartıcı gazlar kimyasal silah olarak değerlendirilmeli ve kullanımları derhal yasaklanmalıdır.

Etiketler biber gazı ttb türk tabipleri birliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a olay sözler! Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a olay sözler! Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni görüntü Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni görüntü TürkNet'teki veri sızıntısının boyutu ortaya çıktı! İşte çalınan kişisel bilgiler TürkNet'teki veri sızıntısının boyutu ortaya çıktı! İşte çalınan kişisel bilgiler Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... Hem sahur sofralarında hem de iftar sofralarında aynı şeyi yiyorlar... Cem Küçük bu sefer de ''sokağa çıkan üniversitelileri'' tehdit etti! Cem Küçük bu sefer de ''sokağa çıkan üniversitelileri'' tehdit etti! İmamoğlu için ortalığı karıştıran ''cezaevi'' iddiası İmamoğlu için ortalığı karıştıran ''cezaevi'' iddiası Gonca Vuslateri çok merak edilen eşiyle aşka geldi Gonca Vuslateri çok merak edilen eşiyle aşka geldi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ilk kez konuştu Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ilk kez konuştu Kulislerden sızan olay iddia: ''İmamoğlu geçen ay gözaltına alınacaktı ama...'' Kulislerden sızan olay iddia: ''İmamoğlu geçen ay gözaltına alınacaktı ama...'' Türkiye'nin gerçek Atlantisi ortaya çıktı... Sular çekildi, devasa yerleşim yerleri gözüktü Türkiye'nin gerçek Atlantisi ortaya çıktı... Sular çekildi, devasa yerleşim yerleri gözüktü
Çölün ortasında gizemli keşif! Bilim insanları da şaşkın Çölün ortasında gizemli keşif! Bilim insanları da şaşkın Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarına bir parti daha katılacak Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarına bir parti daha katılacak Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı Kış soğuna ve yağışlara veda edin... Bahar geri geliyor! Kış soğuna ve yağışlara veda edin... Bahar geri geliyor! Fatih Altaylı AK Parti'nin İBB için düşündüğü kayyumu ''hazır ol talimatı verildi'' diyerek açıkladı Fatih Altaylı AK Parti'nin İBB için düşündüğü kayyumu ''hazır ol talimatı verildi'' diyerek açıkladı Dudak dudağa görüntülenen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar çıktı Dudak dudağa görüntülenen Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar çıktı Burası ne Alaska ne de Sibirya... Burası Karadeniz'in yemyeşil bilinen cenneti Burası ne Alaska ne de Sibirya... Burası Karadeniz'in yemyeşil bilinen cenneti Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! Peki ya İBB'ye kayyum atanırsa ? Özel'den dikkat çeken karar! Peki ya İBB'ye kayyum atanırsa ? Özel'den dikkat çeken karar! İstanbul'daki gürültü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'daki gürültü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı