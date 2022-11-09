Turkcell Pasaj’da Kasım heyecanı kampanyalarla yaşanacak

Türkiye’nin sadece elektronik ürün satışı yapan ilk pazaryeri platformu Turkcell Pasaj’da Kasım ayına özel alışveriş başladı. Yüzlerce üründe çeşitli fırsatlar ve peşin fiyata 6 taksit imkanı sunan platformda, müşterilere bir sonraki alışverişlerinde kullanabilecekleri 1.000 TL’ye varan hediye çeki de veriliyor. Kampanya, 11 Kasım’a kadar devam edecek.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in, Türkiye’nin sadece elektronik ürün satışı yapan ilk pazaryeri platformu Pasaj’da Kasım ayına özel yüzlerce üründe indirim fırsatları başladı. Alışveriş tutkunlarına ve fiyat avantajlarından yararlanmak isteyenlere çeşitli imkanlar sunacak Turkcell Pasaj kampanyasında, herkese uygun seçenekler bulunuyor. Bilgisayarlardan akıllı saatlere, kahve makinelerinden anne bebek oyuncak ürünlerine, beyaz eşyalardan robot süpürgelere kadar birçok üründe bütçe dostu tekliflerin yer aldığı kampanya, 11 Kasım’a kadar devam edecek.

1.000 TL’ye varan hediye çeki

Platform üzerinden kullanıcılar Türkiye’nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne, Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşılabiliyor. Her kategoride yüzlerce ürün için her akşam 21.00 itibarıyla sınırlı ürün ve stokta kaçırılmayacak indirim fırsatları Turkcell Pasaj müşterilerini bekliyor. 7-30 Kasım tarihleri arasında alışveriş yapan platform müşterilerine, 19-25 Aralık tarihleri arasındaki alışverişlerinde kullanabilecekleri 1.000 TL’ye varan hediye çeki de veriliyor. Ayrıca Pasaj’dan ilk alışverişini yapan ilk 1.000 kişi, 150 TL ve üzeri harcamalarda 50 TL indirim kazanma fırsatı yakalıyor.

Operatör bağımsız herkese özel fırsatlar

Kampanyadan yararlanmak isteyen Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanı ve tarifeye ek ödeme avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonu da bulunuyor. Pasaj’ı operatör fark etmeksizin herkes kullanabiliyor. Satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor.

Turkcell Pasaj müşterileri, kampanyalara ve hediye çeki detaylarına www.turkcell.com.tr/pasaj internet sitesi üzerinden ya da Turkcell uygulamasından ulaşabiliyor.