Türkiye 19:19'da balkonlarda İstiklal Marşı okudu!

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye, saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "Yarın saat 19.19’da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşını okumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "19.19'da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İstiklal Marşı'' paylaşımı