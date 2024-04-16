''Türkiye, Angola'dan daha kötü durumda'' deyip nedenlerini tek tek sıraladı

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve şehir plancısı Dr. Buğra Gökce, Sefalet Endeksi'ne göre Türkiye'nin; Angola, Zimbabwe ve Sudan gibi ülkelerden daha kötü durumda olduğunu belirterek, bunun nedenlerini ve ne yapılması gerektiğini tek tek sıraladı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı ve şehir plancısı Dr. Buğra Gökce, yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye’den Sefalet Endeksi’nde 5. sırada olduğuna dikkat çekti.

Gökce’nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Angola, Zimbabwe, Sudan… Sefalet Endeksi’nde Türkiye bu ülkelerden daha kötü durumda.

Peki neden?

Bugün 16 Nisan. 7 yıl önce bugün Türkiye dünyada eşi benzeri olmayan bir “Başkanlık Sistemi”ni oyladı. Mühürsüz oylar nedeniyle bugün hala tartışması süren bir referandum sonucunda yeni rejim yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren rejimle hukuk devleti ilkesi yara aldı, kuvvetler ayrılığı ve denge - denetimi mekanizmaları güçsüzleştirildi. Yetkinin tek elde toplandığı ve yoğunlaştığı bir rejim ihdas edildi.

Sonuç?

2017 yılında Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 101’inci sıradaydı. Bugün 142 ülke arasında 117’inci sırada. Yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 81’inci sıradaydık, bugün 115’inci sıradayız. Basın özgürlüğü endeksinde 155’inci sıradaydık, bugün 165’inci ülkeyiz. Tüm küresel endekslerde geriye gitmiş durumdayız.

16 Nisan 2017 günü 1 dolar 3,6 liraydı. Bugün 32 lira. Enflasyon oranı yüzde 11,9 düzeyindeydi, bugün yüzde 65. Faiz oranı yüzde 11,75 düzeyindeydi bugün yüzde 50.

2017 yılında Türkiye’de en zengin yüzde 10’luk grup toplam servetin yüzde 55,2’sini alırken, bugün en yüksek 10’luk grup toplam servetin yüzde 69,8’ini alıyor.

2017 yılında konut sahipliği oranı yüzde 59,1 iken bugün konut sahipliği oranı yüzde 56,2.

Peki ne yapmalı?

31 Mart seçimlerinde halkımız güçlü bir irade ortaya koydu. Herkesin bu sonuçları çok iyi analiz edip hareket etmesi gerekiyor.

Türkiye’nin temel hedefi Atatürk’ün işaret ettiği “çağdaş uygarlık seviyesinin dahi üstüne çıkmak”tır. Tüm kurumlarımızla yenilenerek, halkımıza en iyi hizmeti sunmak, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, halkımızı hak ettiği refah ve özgürlük seviyesine çıkartmak için gereken yapısal reformları yapmak toplumun siyasete verdiği ödevdir.

2017 referandumunun 7’inci yılında ortaya çıkan tabloyu herkesin irdelemesini umuyorum.”