Türkiye Barolar Birliği'nde Olağanüstü Genel Kurul süreci başladı

Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurula çağrılması için 10 baronun imza vermesi yeterli oluyor. Avukatlık Kanunu’nun 115. Maddesi’nde, olağanüstü genel kurul için “Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır” şartı bulunuyor.

Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 10 baronun olağanüstü kurultay için imza verdiğini belirtti.

Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “TBB delegelerimiz ve akabinde yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantılar sonucunda, TBB’ nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir. Nihayet 10 baroyu bulduk.”

Urfa Baro Başkanı Avukat Abdullah Öncel de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki gün önce, TBB'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için karar aldıklarını açıkladı:

Feyzioğlu için süreç, 52 baronun boykot etmesine karşın Saray’da düzenlenen adli yıl açılış törenine katılmasıyla başlamıştı. Olağanüstü kongre çağrılarından ilkini, o dönemde Ankara Barosu yapmıştı.

10 baronun çağrısı ardından Türkiye Barolar Birliği seçimli genel kurul yaparsa bu Türkiye’de bir ilk olacak.