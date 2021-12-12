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Türkiye bu ''aşkı'' konuşuyor: Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlendi

Türkiye bu ''aşkı'' konuşuyor: Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Ö. (21), 2 yıl önce yüzüne asit döken erkek arkadaşıyla nikah masasına oturdu.

İlçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Ö., bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Ç.’nin asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Ö., yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Ö.'nin göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Ç., ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Casim Ozan Ç. hakkındaki şikayetini geri alan Ö., daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

TAHLİYE OLDU, EVLENDİLER

Casim Ozan Ç. son duruşmada tahliye edildi. Berfin Ö. ile barışan Casim Ozan Ç. evlenmeye karar verdi.

Berfin Ö., dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Ç. ile evlendi. Berfin Ö.’nün evliliği sosyal medyada paylaşıldı.

 

DHA

Etiketler hatay asit
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