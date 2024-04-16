Türkiye ile Irak arasında bir sınır kapısı daha

Türkiye ve Irak arasındaki dış ticaretin ivme kazanması için Ovaköy Sınır Kapısı açılıyor.

Habur Gümrük Kapısı'ndaki yükü azaltarak ve Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaret hacmini artırarak Yeni İpek Yolu'nun önemli bir parçası olan Ovaköy Sınır Kapısı'nın yakın bir zamanda açılması planlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun Ovaköy Sınır Kapısı ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bolat, Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile hukuken kurulduğunu, ayrıca Ovaköy mevkisinin daimi hudut kapısı ilan edilmesini içeren 21 Nisan 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın da 20 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Bakan Bolat, Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılması ve Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü'nde hizmete başlamasının Habur Gümrük Kapısı'ndaki yükü azaltacağını, bu yeni kapı aracılığıyla sunulan gümrük hizmetlerinin kalitesinin artacağını ve dolayısıyla Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaret hacminin artacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli bir geçiş noktası olacak olan Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılması için Irak Hükümeti ile düzenli olarak görüşmeler devam etmektedir."

BASRA KÖRFEZİ’NDEN AVRUPA’YA...

Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak bin 200 kilometrelik demiryolu ve otoyol ağıyla büyük bir stratejik öneme sahiptir. Bu proje, Yeni İpek Yolu olarak adlandırılmakta olup Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla, Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması bu önemli projenin hayata geçirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu İpek Yolu, Basra Körfezi'nden başlayarak Irak'ın çeşitli kentlerini (Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat, Musul) Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya bağlayarak bölgesel ticareti ve işbirliğini güçlendirecektir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni İpek Yolu'nun önemini şu sözlerle vurgulamıştır: "Kalkınma Yolu sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme sahip, yüksek bir projedir. Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden, Avrupa'dan Körfez'e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan faydalanacaktır. Bölgesel işbirliğini güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri ilişkilerimizi güçlendirecek bu projeyle, diğer kardeş ülkelerin de yakından ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah onların da katılımıyla Kalkınma Yolu Projesi'ni bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum."