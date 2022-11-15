Türkiye ile İsviçre arasında ''arkeoloji'' konulu anlaşma

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsviçre İçişleri Bakanı Berset ile İsviçre'den arkeolojik kültürel varlıkların iadesi için anlaşma imzaladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset, iki ülke arasındaki 'Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine Yönelik Anlaşma'yı imzaladı.

Bakan Ersoy ile İsviçre İçişleri Bakanı Berset, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen 'Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine Yönelik Anlaşma'nın imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, anlaşmanın önemine değinerek, "Kültür varlıklarının korunması ve geleceğe aktarılması, anayasamızda yer alan bir prensip ve sorumluluk olmakla birlikte bizim üzerinde titizlikle durduğumuz en önemli konuların başında gelmektedir. Evrensel bir öğe olması nedeniyle kültür alanında atılan doğru adımlar neticesinde asla kaybeden olmaz. Bu anlaşmanın ne getirdiğini bilmek ve anlamak son derece önemli. Bu anlaşma, yürürlüğe girdikten sonra yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarılan arkeolojik eserlerin İsviçre'ye girmesini yasa dışı hale getirmekte, İsviçre makamlarına bu eserlere el koyma yetkisi vermektedir ve bu yolla İsviçre makamlarınca tespit edilen kültür varlıklarının ülkemize iadesini mümkün kılacaktır" dedi.

Steve Jobs'un sandaletleri rekor fiyata satıldı

Bu tür anlaşmaların en dikkat çekici noktasının eser iadesi olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, bu sözleşmeyi aynı zamanda önleyici tedbir olarak gördüğünü belirterek, "Bundan böyle Anadolu kökenli eserlerin İsviçre'ye giremeyecek olması, olası bir kara pazarın gelişmesini engelleyecektir. Kültür varlığı kaçakçılığı, bir ülkenin kaybına karşılık diğer bir ülkenin kazancı olarak düşünülemez. Dünyanın herhangi bir yerinde bir kaçakçılık olayı gerçekleştiğinde, bu evrensel bir değerin kaybı anlamına gelir. Bu mücadelenin giderek daha da güçleneceğine, çok taraflı ve ikili mekanizmaların daha etkin kullanılacağına inanıyorum" diye konuştu.

İki bakan, konuşmaların ardından Türkiye ile İsviçre arasında arkeolojik kültür varlıkların korunması amacıyla hazırlanan anlaşmayı imzalayarak müzeyi gezdi.