Türkiye İsrail bağlantılı tüm gemi trafiğini durdurdu

İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye'ye gelişine, Türk bayraklı gemilerin de İsrail'e gidişine yönelik tam kısıtlama getirildi.

Liman başkanlıklarınca alınan karara göre; İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişi ve Türk bayraklı gemilerin İsrail'e gitmesi yasaklandı.

Bu kapsamda; İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek.

Armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail'e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep edilecek. (DHA)

