Türkiye Yenikapı’da Gazze katliamına karşı tek yürek

Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilecek "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katılacak vatandaşlar Yenikapı Miting Alanı'nda biraraya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü 'Kudüs Zirvesi' için İstanbul'da bulunan ülkelerinin liderleri de miting alınana gitti. Miting Kuran tilaveti ile başladı.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip ettiği mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı..

Binlerce kişinin toplandığı alanda "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi. Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler konuşlandırıldı. Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting nedeniyle Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferlerinin arttırıldığı bildirildi.

BAHÇELİ: "ALAYINA YAZIKLAR OLSUN, ALAYINA YUH OLSUN"

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada halka seslendi. Bahçeli, İsrail’in silahsız insanlara kuşun sıktığını belirterek “Netanyahu ve çetesi İsrail, bebek katilidir” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hani Riyad? hangi delikte Abu Dabi? nereye kayboldu Kahire? Malum o İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs'ü anmadan Filistin davasına temas etmeden İsrail ve ABD'yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Alayına yuh olsun."

Bahçeli, İsrail'in silahsız insanlara kuşun sıktığını hatırlatarak ""Gazze'de insanlık suçu işlenmiştir. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum, ABD'yi ve hunhar politikalarını kınıyorum. Uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gereken Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların, kastettikleri umut ve hayallerin bedelini ama bu dünyada ama mahşerde mutlak surette ödeyecektir." dedi.

"Nerede insanlık, nerede medeniyeti, nerede adalet?" diye soran Bahçeli, "ABD'nin hastalıklı yönetimi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştır. Tek kelime ile yangına körükle gitmiştir. Kudüs asla terk edilmeyecek, yüzüstü bırakılmayacaktır. Kudüs'e saldırı diğer dinlere de saldırıdır. Zulme tahammül göstermemeliyiz" şeklinde konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM: "81 MİLYON FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuştu. Başbakan Yıldırım, "İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı soykırımdır, Abluka altındaki Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmıştır. Ama Türkiye olarak 81 milyon vatandaşımızla Filistin halkını yanındayız" dedi.

"BU MEYDAN İNSANLIĞIN SESİDİR"

"İlk kıblemiz mukaddes Mescid-i Aksa'yı İstanbul'dan onbinlerle selamlıyoruz. Bugün buraya zulme vahşete cesaret veren alçaklara tepkimizi göstermek için geldik. İstanbul'dan tüm dünyayı haklının, mazlumun yanında Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Bu meydanın sesi insanlığın sesidir.Biz buradan Haykırıyoruz. Çünkü acımız büyük, gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz yangın yeri. İslam ümmetinin kalbine bir hançer daha saplandı. Haydutlar bir kez daha ortaya çıktı. Gençlere kurşun yağdırdılar."

"İSRAİL'İN UYGULADIĞI BU ŞİDDETİN ADI SOYKIRIMDIR"

"Binlerce filistinlinin kurşunlanmasını keyifle izlemişlerdir, İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alarak ABD'nin seyretmesini asla ve asla bu bölge unutmayacaktır. Bu vicdansız eylemden dolayı hepsine yazıklar olsun. ABD Başkanı binlerce filistinlinin kurşunlanmasını adeta keyifle temaşa etmiştir. İsrail'in uyguladığı bu şiddetin adı, soykırımdır. Abluka altındaki Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmış ve 60'tan fazla kardeşimiz şehit edilmiştir, 3 Binden fazla kardeşimiz yaralanmıştır."

"ULUSLARARASI HUKUK ÇİĞNENMİŞTİR"

"Hem bölgesel hem küresel barış adına, son derece vahimdir. Uluslarası hukuk çiğnenmiş, toplumlar dünya suskun ve israil azgınlaşmıştır. İsrail uluslararasu hukuku tanımadığını hiç kimsenin hayat hakkına tahammül göstermediğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Türk haklı Filistin halkının ve haklı davasının yanındadır. Bu mesele bizim meselemizdir. İsrail yönetimi yaralıları ülkemize getirmeye bile izin vermiyor. Bugün bu meydanda bütün insanlığı bir mesaj veriyor. Zulümün karşısında bir olalım diyorlar.

"81 MİLYON VATANDAŞIMIZLA FİLİSTİN HALKININ MEŞRU HAKKINI SAVUNACAĞIZ"

"81 milyon vatandışımıza filistin halkının meşru hakkını sonuna kadar savunacağız, filistin'e gazze'ye batı şeria'ya, filistin'in yürekli çocuklarına selam olsun. Filistin çaresiz değilsin. Yüce Türk milleti 81 milyon sizinle beraberdir. Filistin'in davası bizim davamızdır. İnsanlığın vicdanı zulme boyun eğmecektir. Zulme karşı tek yürek olan sizleri kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum. Allah daima doğruların yanındadır. Zalimler er geç kaybedecektir. Zafer merhamete inananlandır."