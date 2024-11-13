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Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı

Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeye Türkiye'nin 2 ünlü bal markası da eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeye 12 Kasım'da iki yeni firma eklendi. 

Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan Ankara merkezli "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeye Türkiye'nin 2 ünlü bal markası da eklendi.

Öte yandan Bakanlığın açıkladığı listede koyun sütü olarak pazarlanan eritme peynirinde ise koyun sütü bulunmadığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeye Türkiye'nin 2 ünlü bal markası da eklendi.

Ayrıca ünlü viski markası Chivas Regal, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasına girdi. Markanın ürününde, gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol bulunduğu belirtildi. Şirket, denetlenen viskinin sahteciler tarafından üretilen kopya viski olduğunu öne sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeye Türkiye'nin 2 ünlü bal markası da eklendi.

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