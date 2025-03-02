Türkiye'deki dev zincir restoranı SushiCo hacklendi, tüm müşteri bilgileri sızdırıldı
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BNS Gıda, markalarından SushiCo'nun sistemlerinde 28 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen bir veri güvenliği ihlaliyle bazı müşteri bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.
BNS Gıda’nın duyurusuna göre, SushiCo’nun sistemlerine yapılan saldırıda bazı müşteri bilgileri sızdırıldı.
BNS Gıda kredi kartı bilgilerini sistemlerinde saklamadığı için müşterlerine ait kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasının mümkün olmadığını finansal verilerin güvenli olduğunu duyurdu.
Şirketin adıyla gelecek e-posta, SMS ve telefonlara dikkat!
Öte yandan şirket veri ihlali nedeniyle ele geçirilen bilgiler üzerinden SushiCo müşterilerinin kendilerine gönderilebilecek şüpheli e-postalar, SMS’ler veya telefon aramaları konusunda uyardı.
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