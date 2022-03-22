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  3. Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu

Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu

Suriyeliler tartışmaları bitmek bilmezke bugün Karabük Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde çekilen ve Suriyeli öğrencilerin milli marş okuyup, eğlendikleri anlara dair görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Zafer Partisi'nin Kayseri hesabından yapılan paylaşımda Suriyeli öğrencilerin Karabük Üniversitesi ve Recep Tayyip Üniversitesi'nde milli marşlarını okumalarının ardından eğlendikleri görüldü.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan paylaşımda, "Sadece Kilis değil, RTE üni, Karabük üni ve birçok Üniversitede, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Suriyeliler kendi Milli Marşlarını okuyor ve kutlamalar yapıyor. Entegrasyon bunun tam olarak neresinde?" notu düşüldü.

 

Etiketler suriyeliler recep tayyip erdoğan ünivesitesi milli marş eğlence
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